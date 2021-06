AMLO declara: En 2024 me desaparezco, no estaré en redes ni hablaré de política

Al decir que odia a los tiranos, que es demócrata y maderista y que está en contra de la reelección, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que "si lo permite el creador", si tiene salud y lo quiere el pueblo, estará hasta finales de septiembre de 2024 en la Presidencia de la República.

En su conferencia "mañanera" de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador indicó que en tres años se jubila.

"Me desaparezco, me jubilo, no vuelvo a participar en nada en política; ni voy a asistir a ninguna conferencia ni voy a aceptar ninguna invitación para estar en la vida pública, ni voy a estar contestado, mandando mensajes en Face o en Twitter. Nada, nada de nada", declaró AMLO.

"Ni con mis hijos voy a hablar de política. Me voy a dedicar a otra cosa, me voy a Palenque y ahí tengo que cuidar mis árboles, y sí voy a escribir", expresó el Presidente López Obrador.

Agregó que escribir le ayuda mucho y tiene planeado un libro sobre el pensamiento conservador, porque "creo que es una aportación en el terreno académico, literario, teórico, no político".

Refirió que le faltan seis años al frente del Gobierno de México "porque hay que trabajar el doble, 16 horas diarias, entonces así se amplía el periodo para dejar bien sentadas las bases de la transformación y avanzada la transformación".

OA