"Aquí se toparon con pared porque no somos corruptos" mencinó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, criticando que el periodista Tim Golden se oponga a informar sus fuentes, por petición de la DEA, del reportaje que hizo púbico, en donde se refiere de un supuesto financiamiento del narco en la campaña presidencial de 2006.

El jefe del Ejecutivo federal calificó al periodista como "un gran calumniador" y acusó que este reportaje demuestra la vinculación de Tim Golden con el gobierno de Estados Unidos.



"Es lo mismo que sucede con los de la DEA y la prensa al servicio de las agencias del gobierno de Estados Unidos, como este reportaje tan profundo y bien escrito del premiado como un gran periodista, es un gran calumniador y lo que respondieron ahora demuestra exactamente que están vinculados al gobierno de Estados Unidos, que no es un periodismo independiente".



"Ellos mismo dicen que les pidió la DEA no dar a conocer sus fuentes y le hicieron caso. Y hablan de una asociación de esas llamadas no gubernamentales de la sociedad civil que son apéndices de las agencias que reciben dinero del gobierno".

El Mandatario federal manifestó que estas agencias se sitúan como los jueces para corroborar en qué países hay corrupción, hay narcotráfico, políticos corruptos o relacionados con los narcotraficantes.



"Esa es su misión y pagan a estos periodistas para hacer ese trabajo sucio. Nada más que aquí se toparon con pared, porque nosotros no somos corruptos ni tenemos relaciones de complicidad con nadie y por eso se metieron en un problema".



"Porque yo no voy a dejar de denunciarlos y no voy dejar de decir que ese periodista premiado dos veces es un calumniador que estaba vinculado cuando fue corresponsal a Carlos Salinas. Luego desapareció, se fue y hasta ahora que regresa y además hasta dicen que les pidieron el reportaje. Fue pedido y no quiere decir quiénes fueron las fuentes y si no calumnian. Eso si lo pueden haber", dijo.



"¿Usted ejercería alguna acción penal?", se le cuestionó.



"No, no, es mejor el debate abierto porque esto ayuda más a que se transparente porque tenían engañada a mucha gente", refirió.

MC