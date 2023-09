Tras entregar el bastón de mando de la 4T a Claudia Sheinbaum, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que "me ayudan muchos mis adversarios", incluida Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial del Frente Amplio por México.

Sin mencionar a Xóchitl Gálvez, López Obrador aseguró que "la señora" ha dicho que "va a privatizar Pemex": "Me ayuda".

En su conferencia mañanera de este viernes 8 de septiembre en Palacio Nacional, el Presidente también afirmó que Xóchitl Gálvez expresó que "los de Chiapas no trabajan más de ocho horas".

"O que quiere su asesor principal, que no voy a mencionar; bueno, ese sí lo puedo mencionar, Fox, acabar con los programas sociales, con la pensión, además porque me consta, cuando nosotros iniciamos la pensión a adultos mayores cuando fui jefe de gobierno, él declaró siendo Presidente que no estaba de acuerdo, que lo que se tenía que hacer era poner a trabajar a los adultos mayores, como si el adulto mayor no hubiese trabajado toda su vida y mereciera vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia".

"Pero lo entiendo porque ese es el pensamiento conservador, así piensan, pero no solo es Fox, son muchos millones, pero tenemos que entendernos, comprendernos, ese es un pensamiento que viene de lejos", declaró al acusar que hay racismo, clasismo y discriminación.

vll