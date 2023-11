El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que el martes 28 de noviembre se reunió en Palacio Nacional con la precandidata a la presidencia por parte de Morena, Claudia Sheinbaum.

El Mandatario mexicano destacó que la conversación se limitó a temas relacionados de la familia, hasta de salud y otros temas de ajenos a cuestiones partidistas.

"Solo tenía interés de platicar conmigo, además somos amigos, Claudia es mi compañera y es la dirigente del movimiento al que pertenezco; de hecho me dijo que iba a presentar un documental". Así lo declaró el presidente López Obrador en la conferencia matutina del 29 de noviembre de 2023, donde se negó a hablar de Marcelo Ebrard.

Adicionalmente, el jefe del Ejecutivo destacó que la visita de Sheinbaum a Palacio Nacional no tuvo nada que ver con cuestiones partidistas. "Yo no me estoy pronunciando a favor para darle votos a Claudia, eso lo va a decidir la gente", subrayó López Obrador.

