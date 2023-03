El Presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó que un grupo minoritario de sus seguidores quemara una figura con la imagen de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña Hernández, el sábado pasado tras la conmemoración del 85 aniversario de la expropiación petrolera.

"No deben llevarse a cabo este tipo de actos, no es lo mejor, creo que hay formas de protestar sin llegar a esos extremos. Sí condeno esos actos, no hacen falta. Tenemos que vernos como adversarios, no como enemigos", dijo.

Señaló que su movimiento es pacífico y "no somos iguales a los conservadores, que nos ven como enemigos a destruir, no como adversarios".

Insistió en que son expresiones minoritarias y que no hay que dar motivos a los conservadores, porque "ya ven cómo son, muy hipócritas. Claro que son expresiones muy minoritarias de nuestro movimiento. La mayoría de la gente está muy consciente de que se debe seguir luchando por la vía pacífica".

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Los asistentes a mi mitin no eran acarreados, como los del INE: López Obrador

Recordó que en la marcha en defensa del INE algunos de los asistentes quemaron una imagen de su persona y nadie se quejó, pero eso, enfatizó, no debe pasar en ningún caso.

"Ah, una mía también. No me di cuenta, no me di por enterado. Pero no debe de pasar eso en ningún caso. Pero cuando quemaron mi figura no salió en la prensa, ¿verdad?, ¿o sí salió?", dijo.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, condenó la acción y precisó que este tipo de prácticas no deben existir, aunque recordó que también hay quienes han pedido quemar a morenistas.

SL