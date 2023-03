El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en la conmemoración del 85 Aniversario de la Expropiación Petrolera del sábado pasado no hubo “acarreados” y destacó la participación consciente de los ciudadanos a diferencia de las manifestaciones del bloque conservador.

Aseguró que cada que vez que se necesite seguirá con esos actos masivos para reunirse con el pueblo de México, porque "no hay transformación sin el pueblo".

#Marcha18DeMarzo �� “No fue de acarreados”. El presidente #AMLO criticó la marcha en defensa del INE, dice él, porque son gente “sin conciencia” y que sólo ve por una minoría. pic.twitter.com/Wx2ZcSASPD — Adela Micha (@Adela_Micha) March 20, 2023

En las instalaciones de la Séptima Región Militar de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, López Obrador destacó que es una vanguardia de millones de mexicanos los que están en favor de la transformación y que se terminen los privilegios.

"No es un dirigente, es un grupo de gentes dispuestas a hacer valer sus derechos, no es un grupo de acarreados como los que lleva el bloque conservador, que les preguntan por qué veniste y dicen que 'el INE no se toca’ o que 'llegaron unos camiones y nos trajeron' o que hay un mitin y todo mundo está platicando, comiendo paleta, sin conciencia, o se van porque le cae mal cómo habla el Presidente porque no habla de corrido, acá es distinto".

López Obrador pidió que se transmitiera un video alusivo al evento del sábado, pero falló el Internet y se detuvo, a lo que bromeó al señalar que hace falta "Internet para todos".

JM