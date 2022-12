El Presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ya firmó el decreto de vacaciones dignas, por lo que pasarán de 6 a 12 días de descanso en el primer año de trabajo.

Durante la "mañanera” de este martes, precisó que el decreto se publicará hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El mandatario afirmó que hay apoyos a empresarios, en el sentido de que no ha aumentado el costo de servicios ni los impuestos.

"No es como antes de: a ver, hay que apretarnos el cinturón; el pueblo se aprieta el cinturón y el gobierno derrocha. No, ¿por qué no aumenta el precio de la gasolina, de la luz? Porque no se permite la corrupción", compartió.

El Presidente recalcó que los pequeños empresarios sí podrán pagar este aumento vacacional.

Recuerda que ya puedes seguir la "mañanera" minuto a minuto a través de las cuentas oficiales del Gobierno de México:

MS