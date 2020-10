AMLO agradece a legisladores la desaparición de fideicomisos y anuncia auditoría

La mañana de este miércoles, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) agradeció durante su conferencia matutina a los legisladores que finalmente aprobaron la extinción de 109 fideicomisos y fondos públicos.

El Mandatario mexicano expresó su "agradecimiento a los legisladores, tanto a diputados como a senadores porque se aprobó la ley para suprimir estos fideicomisos, fondos que se manejaban sin transparencia, sin control, en los que había discrecionalidad”.

Además, AMLO aseguró que quienes defendieron estos fondos, “en vez de darles vergüenza, se lanzaron con todo defendiendo estos fideicomisos y mostrando el cobre”, asimismo mencionó que “la defensa de esos fondos era la defensa de la corrupción, así de claro y por eso mi agradecimiento a los legisladores que el día de hoy ya en el senado se votó a favor”.

El Presidente dijo que esta figuras fueron creadas “durante el periodo neoliberal con el único propósito de manejar fondos públicos, dinero del pueblo sin ser vigilado o fiscalizado y para provecho personal” y que este tema no va a terminar con la extinción.

Anuncian auditoria a fideicomisos

Después de su agradecimiento a los legisladores, López Obrador aseguró que ha “ordenado que se inicien ya trámites para llevar a cabo una auditoría amplia a todos los fondos fideicomisos, auditoría financiera, administrativa, técnica” y aseguró que en caso de ser necesario y ante evidencias de corrupción o mal manejo de estos fondos ”se presenten denuncias penales en la Fiscalía General de la República”.

AMLO aseguró que se presentarán los resultados de esta auditoría “a más tardar en tres meses” y “vamos a estar informando a los mexicanos caso por caso. Hoy comenzamos con un panorama general y con algunos ejemplos, pero periódicamente vamos a estar aquí informando para que se sepa por qué tanta pasión y enojo cuando se decide transparentar estos fondos públicos, este dinero que es del pueblo”.

No faltarán recursos

Ante la incertidumbre de los deportistas, científicos y otros grupos que recibían apoyos por parte de estos fideicomisos, el Presidente se comprometió a que no les faltarían recursos a los “auténticos deportistas, a los auténticos investigadores, a los auténticos escritores, a los auténticos artesanos, artistas, creadores, no van a tener ningún problema, van a seguir recibiendo sus apoyos, nada más que todos los que medraban con estos fideicomisos no van ya a tener el manejo de estos recursos y todo lo que ahorremos de estos fideicomisos se va a destinar al bienestar del pueblo"

