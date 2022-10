Luego de dar a conocer la lista de los posibles candidatos a la presidencia del "bloque opositor", el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó que está seguro que "habrá continuidad con cambio".

Durante la "mañanera", López Obrador manifestó que hay gobernantes que inician un proceso de transformación y modifican la Constitución para quedarse más tiempo en el cargo, pero garantizó que en su caso no ocurrirá, pues no se tiene que violar el principio de no reelección.

"Hay que pensar en que trabajar mucho de manera intensa, de dejar las bases, medir bien todo aquello que pueda ser irreversible, que ya no pueden los conservadores dar marcha atrás y lo más esencial de todo: auspiciar un cambio de mentalidad, porque eso es lo que permite de fondo que no haya retrocesos. Entonces yo termino y van a venir otros y estoy seguro de que va a haber continuidad con cambio".

En el salón Tesorería, el Mandatario federal indicó que algo que considera importante es que haya un cambio de mentalidad y que ya no se pueda manipular a los mexicanos con campañas sucias.

"Voy a dejar las bases, en algunos casos bastantes avances, en otros solo los cimientos. El ejemplo y esto que considero muy importante, el cambio de mentalidad. Parece mentira, pero poníamos ayer el ejemplo de cómo a los mexicanos ya no se les puede manipular, está complicadísimo, pueden meter dinero para campañas sucias, calumniar, pero no funciona", agregó.

GC