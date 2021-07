El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó este miércoles a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) de estar en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Petróleos Mexicanos (Pemex), y a favor de las empresas privadas nacionales "y sobre todo" extranjeras generadora de energía.

En conferencia de prensa matutina, AMLO aseguró que la Cofece, junto con otros organismos, son autónomos del pueblo y de la hacienda pública, pero dependientes de estas empresas privadas que, señaló, fueron favorecidos de la política neoliberal.

Reiteró que presentará una reforma constitucional para que la CFE pueda hacerse cargo del 54% del mercado nacional de la energía eléctrica y el 46% restante para la iniciativa privada.

"Es para que no haya apagones, que no nos falte nunca la luz, pero se necesita poner orden, es lo que se va a hacer con la nueva reforma. Vamos a hacer esta reforma, no queremos meternos tanto a fondo, es eso y darle un trato especial a la CFE, porque si no es sancionada y se considera monopolio por el Instituto de la Competencia que defiende a las empresas particulares y que están en contra de la CFE y de Pemex."

"Cuando hicimos una reforma legal, todavía no se publicaba la reforma aprobada por el Poder Legislativo y en unas horas comenzaron a llover amparos y los más sorprendente es que, así con esa rapidez, este instituto de la Competencia también presentó un amparo en contra de la Ley Eléctrica, o sea no guardan ni siquiera una actitud de mediación, de equilibrio, de conciliación, no", comentó.

En Palacio Nacional, el Presidente López Obrador acusó que con la Reforma Eléctrica del sexenio pasado, se crearon estos organismos autónomos para favorecer a las empresas particulares nacionales y sobretodo, indicó, extranjeras.

"Son organismos autónomo del pueblo, y de la hacienda pública, pero dependiente completamente del sector que ha sido beneficiado con la política neoliberal", aseveró.

MF