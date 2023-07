Al manifestar que "yo no digo mentiras", el Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este viernes que bancos privados iniciaron una campaña en contra del Banco del Bienestar.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que estos bancos se sintieron ofendidos porque se mal acostumbraron que en gobiernos pasados se sentían con poder absoluto y se sentían dueños y amos de México.

"No estoy inventando nada, porque no digo mentiras, pero sí hubo una campaña en contra del Banco del Bienestar. Hay quienes les molesta, les molesta hasta a quienes no son banqueros, nada más que les lavaron el cerebro durante este periodo y no entienden lo que es la función pública, no separan lo que es la administración de empresa con la administración pública", dijo.

"¿Fueron los bancos los que iniciaron la campaña encontrar del Banco del Bienestar?", se le preguntó.

"Algunos bancos, porque es natural se hicieron ofendidos, y vaya que les ha ido bien a los bancos. Lo que pasa es que como en todo, se mal acostumbraron, se sintieron con un poder absoluto, omnímodo, callaron en actos de prepotencia. Pues miren lo que le hicieron al presidente Peña que les dio tanto y lo traicionaron, lo empezaron a ningunearlo y a burlarse de él porque se sentían los dueños de México, los amos de México. Ellos mandaban pues cómo no si se llevan a dos expresidentes de empleados, cómo no se iban asentirse los dueños de México", respondió.

