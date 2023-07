López Obrador rechaza que a Céspedes le suspendan conciertos

Al manifestar que "no debe de ser hostigado ni discriminado", el Presidente López Obrador manifestó que pese a que el cantante cubano Francisco Céspedes le deseó la muerte, debe de gozar de todos sus derechos en México y no debe de ser hostigado ni discriminado, pues afirmó que eso no tiene que ver con el comportamiento de un gobierno democrático.

El jefe de Ejecutivo federal manifestó su rechazo a que a Francisco Céspedes le suspendan contratos por sus declaraciones hechas, como ocurrió hace unas semanas en San Miguel de Allende, Guanajuato.