AMLO acusa al INE de "conspirar contra la democracia"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró que el Congreso aprobó un decreto de interpretación del alcance del concepto de propaganda gubernamental, con lo cual los servidores públicos podrán promover la consulta de revocación de mandato del próximo 10 de abril sin ser sancionados y llamó a votar en este ejercicio ciudadano.

"Celebro la aprobación de esta reforma, porque tiene que ver con la democracia… que bien que ahora se hace esta reforma para que todos podamos hablar de esta consulta, ¿qué hacía el INE?, callado", dijo AMLO.

Criticó que la mayoría de la gente no sabe de la consulta porque el INE actúa de manera antidemocrática, "conspira contra la democracia", cuando todos los servidores del Instituto deberían usar todos sus recursos para llamar a la gente a participar, no lo que han venido haciendo de no instalar las casillas.

Urgió a la autoridad electoral a informar dónde se instalarán las casillas y pidió a sus simpatizantes correr la voz para que se sepa donde se ubicarán.

"Por eso llamo a que participe la gente todos, no le hace que vayan a votar en contra mía, ya va a quedar establecido y nadie se va a sentir absoluto y siempre se va a pensar que el pueblo tiene la última palabra. Este es un ensayo democrático de primero orden".

"Invito a todos el 10 de abril a participar y votar, eso deberían hacer nuestros opositores de manera abierta, los que están en contra de la transformación, esa es la mejor manera de dirimir las diferencias, ¿para qué la guerra sucia, el golpismo mediático, el calumniar?".

AMLO solicitó a sus opositores como el empresario Claudio X González; a los ex presidentes Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas a que llamen a votar en su contra.

"Hasta el señor (Gilberto) Lozano está llamando a votar en contra mía, ¡qué bien!, porque está actuando con transparencia, con autenticidad, los otros encobijados, con hipocresía: ‘Vamos a continuar con la guerra sucia para derrocarlo’ de esa manera, porque esa es una política golpista que está de moda".

OA