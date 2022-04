Al ser cuestionado sobre una supuesta compra de cubrebocas e insumos médicos por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante la pandemia mediante "favoritismo", el Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que él no es "rata", al ser ligado con las empresas que obtuvieron los contratos.

"Ya se acabó la robadera, tienen que aprender a dejar de robar"

En su conferencia "mañanera" de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador pidió al director del IMSS, Zoé Robledo, que aclare los señalamientos de "amiguismo" y "favoritismo" en la entrega de contratos.

"Yo no tengo a nadie cercano, proveedor. Yo no soy rata", expresó el presidente López Obrador.

En el Salón Tesorería, el Presidente también expresó que "ahora no hay impunidad para nadie" y "tienen que aprender a dejar de robar".

"Se dedicaban a saquear, a robar, y había impunidad, y ahora no hay impunidad para nadie, y esto tiene que ir cambiando, y no importa que se enojen; que se vayan a robar más lejos, pero cuando digo más lejos, es en otro planeta".

"Ya se acabó la robadera, tiene que aprender a dejar de robar, ya no es lo mismo y aplica para todos; presidentes municipales, gobernadores, Presidente de la República, todos los servidores públicos y traficantes de influencia y empresarios vinculados al poder, que no pagaban impuestos y que abusaban, ya no".

"Vamos a tener una sociedad mejor y vamos a dejar las bases para la transformación y a todos nos conviene", expresó López Obrador.

También declaró que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, "no ha cambiado y ha resistido las tentaciones del poder".

OA