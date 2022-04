El Presidente Andrés Manuel López Obrador difundió esta mañana de lunes información sobre un supuesto departamento que compró el periodista Carlos Loret de Mola en Polanco en 2019, por el que pagó 48 millones y que hoy está valuado en más de 120 millones de pesos, por lo que, manifestó, que "se rayó"

En su conferencia "mañanera" de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que Loret de Mola compró el departamento por medio de su entonces abogado Ignacio Morales Lechuga, exprocurador general de la República.

"Quedé en que les iba a mostrar lo del departamento que compró Loret de Mola y ya tenemos la información. Pero no es lo único, ¡eh!, su familia tiene como 12 departamentos. Él tiene una mansión en Valle de Bravo de cerca de 40 mil metros cuadrados, que vale una fortuna, pero esto es nada más una muestra y voy a seguir esperando que dé a conocer cuánto tiene, porque este departamento lo compró, creo que en 2019 su abogado, una finísima persona, notario público Morales Lechuga", dijo López Obrador.

López Obrador acusó que en Polanco, cuando hay votaciones, su movimiento no alcanza ni el 10% de votación porque, aseguró, ahí viven "muchos aspirantes a fifís" y beneficiarios del régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios que dominó por más de tres décadas.

"¿En dónde está? ¿En Polanco? ¡Ah, no saben cómo salimos en Polanco cuando hay votación! No sacamos ni el 10% de los votos, como se dice en el beisbol, paliza, porque los que aquí viven -no todos, desde luego, no quiero generalizar-, pero sí muchos aspirantes a fifís, y beneficiarios del régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, que imperó, que dominó, que se impuso, por más de tres décadas".

"¿Cuánto vale?", preguntó a su vocero Jesús Ramírez Cuevas.

"48 millones", le respondió.

"¿Cuánto vale actualmente?", le siguió cuestionando a su vocero.

"Vale 122 millones (…) No, pues sí se rayó", dijo.

TWITTER / @CarlosLoret

Tras las declaraciones de López Obrador, Loret de Mola dijo que no contestaría al Presidente de México y le pidió ocuparse de enfrentar la exigencia de las mujeres en todo el país, "porque las están matando cada vez más".

"Presidente López Obrador: hoy no voy a contestar a sus calumnias. Me parece desalmado y ruin que usted hable de mí para no enfrentar la exigencia de las mujeres en todo el país porque las están matando cada vez más. Ocúpese", escribió el periodista en redes sociales.

