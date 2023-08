La senadora Xóchitl Gálvez retó al Presidente Andrés Manuel López Obrador a que la denuncie penalmente si tiene pruebas de que ha cometido algún delito, y no ande de “perdonavidas”.

En conferencia de prensa durante su visita a Nuevo León, la aspirante a la candidatura presidencial de la oposición afirmó que el Mandatario “está enloquecido” y se ha vuelto un hombre autoritario, por lo que le recomendó que se comporte como jefe del Ejecutivo y Presidente de todos los mexicanos.

“No puede hacer uso de la información a la que tiene acceso como Presidente. Él confesó públicamente que alguien le envió esta información, por eso también el amparo que obliga al SAT, a la Comisión Nacional Bancaria y a la Secretaría de Hacienda a no entregarle al Presidente esa información”.

“Esa información se entrega cuando un juez la requiere, esa información se entrega cuando el SAT te llega a auditar, pero él no puede andar diciendo: ‘Este ciudadano me cae mal. A ver, díganme a qué se dedica y díganme por qué lo voy a exhibir’. Lo hizo con Carlos Loret de Mola, lo hace con periodistas que lo incomodan, ese es un riesgo para el país”, advirtió.

Xóchitl Gálvez aseguró que López Obrador está “apanicado” por su crecimiento en las encuestas que la acercan a “las corcholatas” y le molesta que la autoridad electoral le aplique sanciones por violar la ley. “En términos beisboleros, yo sigo pegando de hits y haciendo carreras. Ese no es un triunfo mío, sino de todos los mexicanos, pues se ordena no difundir información privada mía ni de ningún otro mexicano, eso está prohibido por la ley”.

El Universal

CNDH descarta violencia de género en dichos de AMLO contra aspirante

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presidida por Rosario Piedra Ibarra, aseguró que no existe violación alguna a los derechos humanos de Xóchitl Gálvez en las menciones que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)realiza sobre ella en sus conferencias matutinas.

“Desde esta Comisión Nacional no se advierten en las conferencias de prensa del titular del Poder Ejecutivo Federal expresiones amenazantes, y tampoco se desprende de ellas violencia de género, más allá de generar un impacto en los interlocutores y detonar una deliberación pública”, dijo. Este organismo respondió a la queja presentada por el PAN contra los señalamientos del Presidente López Obrador sobre Xóchitl Gálvez, Santiago Creel y Francisco García Cabeza de Vaca. En su resolución, la Comisión Nacional recomienda recurrir al INE, argumentando que “es el organismo responsable de aplicar los procedimientos sancionadores”.

El Universal

AMLO alista respuesta contra juez

Luego de que un juez ordenara al Presidente Andrés Manuel López Obrador que deje de hablar de Xóchitl Gálvez, el titular del Ejecutivo anunció que enviará un documento, dentro de 48 horas, al Consejo de la Judicatura Federal. “Ya estamos viendo cómo me quieren silenciar, un juez que habla ‘con malicia efectiva’. Le voy a contestar al juez”.

Las giras

"Aparecen" Salinas y Fox con Sheinbaum

Entre rechiflas de habitantes de Gustavo A. Madero, botargas de los ex Presidentes Vicente Fox y Carlos Salinas de Gortari "aparecieron" en una asamblea informativa de Claudia Sheinbaum, en la cual pidió que los ciudadanos "no deben volver al pasado". "Suban aquí (ex presidentes) a ver cómo los recibe la ciudadanía", dijo Sheinbaum, pues antes preguntaba a los asistentes si querían que las acciones que implementó la Cuarta Transformación desaparecieran, entre ellas el retiro de pensión a los ex Presidentes.

Monreal llama a priorizar el Norte

El senador con licencia Ricardo Monreal Ávila, propuso que la próxima administración federal priorice el Norte del país sin descuidar el Sur, debido a su potencial para el desarrollo económico. Durante su encuentro con campesinos y pescadores de Baja California, Monreal enfatizó el apoyo necesario para la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, ante la disminución de sus recursos.

Morena acusa simulación

El dirigente de Morena, Mario Delgado, señaló que el proceso del Frente Amplio por México para elegir al candidato presidencial es una farsa y una simulación, y que incluso algunos participantes ya están denunciando las irregularidades. "Me parece una ingenuidad por parte de Jorge Luis Preciado y de la señora Xóchitl que no supieran que estaba amañando este proceso", señaló.

Expuso que era evidente que iban a meter firmas de manera masiva, y que la decisión sobre el aspirante seleccionado se tomó hace mucho tiempo.

CT