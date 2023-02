El Presidente Andrés Manuel Manuel López Obrador ha insistido en muchas ocasiones que no cambiará las leyes para reelegirse en el cargo, que culmina en 2024, pero este jueves fue más allá al asegurar que se apartará del todo de la política y que ni siquiera hablará de ella tras terminar su mandato.

"Me voy a retirar por completo", garantizó. "No vuelvo a participar en ningún acto público... no voy a hablar de política".

Muchos especulan que, tras su salida del gobierno, López Obrador podría manejar en la sombra los hilos de su partido como pasó con algunos expresidentes mexicanos del siglo XX.

Pero él se mostró el jueves más tajante que nunca. "No quiero ser consejero de nadie... no voy a tener relaciones con politicos".

"Voy a escribir, que sí tiene que ver con la política, pero más que nada tiene que ver con la academia", afirmó López Obrador en su conferencia matutina de este jueves.

Que los FAA "no sean malitos" y nos regresen a categoría 1

En tono sarcástico, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno está pidiendo a la Administración Federal de la Aviación de los Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) "que no sean malitos" y que regresen a México la categoría 1 en materia de seguridad aérea.

López Obrador criticó que cuando México tenía categoría 1, en el aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) había tráfico de drogas, como se ha revelado en el juicio en Estados Unidos, en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, por presuntos nexos con el narcotráfico.

"No dicen nada de lo de García Luna, uno de los testigos de ayer hasta hizo reír lamentablemente a los que estaban en el salón. Este señor de origen colombiano (Harold Mauricio Poveda Ortega, "El Conejo") decía que lo mandaban al Aeropuerto, lo atiende la Policía Federal -esa que defienden los periodistas famosos que ya no existe desde luego- dice que le cargaron hasta la maleta, y lo dejaron en la puerta del avión", aseguró.

