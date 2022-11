Ante la marcha del 27 de noviembre que va a encabezar el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que la oposición pueden opinar en el marco de la ley y que esta es una ciudad de libertades, pero que va a hacer una marcha masiva.

Lo anterior al ser cuestionada sobre que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, estará vigilando cada acción de la movilización y denunciará a la gente que se le pague para asistir.

"Sin comentarios, no, no, que vamos a comentar. Va a hacer una fiesta popular, esa marcha, es una marcha de celebración de los cuatro años de Transformación, una marcha de personas informadas y una algarabía, algo muy bonito que vamos a vivir, no solamente los capitalinos porque estamos invitando gente que venga de distintos estados de la República", indicó.

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum comentó que no hay ninguna solicitud de otra manifestación ese día que vaya a partir del Ángel de la Independencia, y que incluso lo tienen que hacer por medio de la Secretaría de Gobierno, a cargo de Martí Batres.

"Gobierno plática con todos los grupos para cualquier, no hay ninguna petición en la Secretaría de Gobierno para solicitud de manifestación, que es donde se tiene que hacer en todo caso, y se tiene que garantizar la libre expresión y debe haber comunicación y diálogo", mencionó la jefa de Gobierno.

OA