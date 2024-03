El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la relación que tiene su gobierno con Estados Unidos es "muy buena", pero no de subordinación, y señaló que "México no es colonia, ni protectorado de ningún país extranjero".

En un adelanto de la entrevista que concedió al programa "60 Minutes" de la cadena estadounidense CBS, la cual se estrenará la noche de este domingo, el Mandatario mexicano afirmó que su homólogo de la Unión Americana, Joe Biden, es respetuoso de la soberanía de México, así como lo fue, indicó, el expresidente Donald Trump.

López Obrador acusó a algunos políticos del país vecino que en lugar de buscar el diálogo, llegar a acuerdos y atender las causas, señalan a nuestro país y dicen que "la culpa es de México, el problema migratorio lo origina México".

"Nosotros somos un país independiente, libre, soberano, no somos colonia, no somos protectorado de ningún país extranjero. Tenemos una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, pero no de subordinación. El presidente Biden es respetuoso de nuestra soberanía como lo fue el presidente Trump, porque cada vez que hablo con el presidente Biden lo primero que me dice es que nuestra relación se tiene que dar un pie de igualdad.

"Es muy difícil de que lo entiendan los políticos de Estados Unidos. ¿Qué es lo que hacen? En vez de buscar el diálogo, de llegar a acuerdos y atender las causas, es utilizar en el caso nuestro, a México, decir, la culpa es de México, el problema migratorio lo origina México".

En la entrevista, López Obrador acusó al gobernador de Texas, Greg Abbott, de hacer propaganda política con el tema migratorio y hacer un "espectáculo" poniendo alambradas en el Río Bravo, lo cual calificó como "oportunismo" y "politiquería".

"El gobernador de Texas para hacer propaganda porque creo que quiere ser candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos va al Río Bravo y pone alambradas y hace un espectáculo. Eso es oportunismo, eso con todo respeto, es politiquería. Eso no es serio.

Reconoció que ha tenido diferencias con Joe Biden, así como las tuvo con el expresidente Trump, pero destacó que ambos han sido muy respetuosos porque han puesto por delante el interés general de ambos pueblos.

"Hemos tenido diferencias, pero hemos puesto por delante el interés general, el interés de los dos pueblos, del pueblo de Estados Unidos y del pueblo de México y nos hemos entendido, y por eso somos socios económicos, comerciales".

Destacó que cuando él llegó a la Presidencia de la República, en diciembre de 2018, la relación económica-comercial más importante de Estados Unidos era con China, y luego con Canadá y ahora "es México y deseamos continuar de esa manera porque nos necesitamos mutuamente".

