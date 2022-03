AMLO: Si no tuviera autoridad moral, ya me hubiesen hecho papilla

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que su escudo protector ante sus opositores es su autoridad moral y con esto los ha podido enfrentar, pues si no, afirmó, ya lo hubieran "hecho papilla o minilla de peje".

López Obrador manifestó en su conferencia de prensa "mañanera" que no le enoja que sus opositores lo ataquen."Tengo un escudo protector, mi autoridad moral, y eso me da autoridad política, y por eso los puedo enfrentar, si no, ya me hubiesen hecho papilla o minilla de peje", dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario aseguró que en su gobierno no sólo no se permite la corrupción, sino que también se estigmatiza.

"Nada de que es delincuente sólo el que se roba una bolsa, una cartera, el que se roba un cilindro de gas, el que se roba la ropa que quedó tendida en el patio, el que se roba un pavo, una gallina, así era antes, ratero, y los delincuentes de cuello blanco, los grandes ladrones, repito, ni siquiera perdían su respetabilidad, y cuánto daño le han hecho al país", dijo López Obrador durante su intervención.

