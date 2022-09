El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que es un "anti TikTok" porque consideró que se tiene que enfrentar a los medios electrónicos y a la moda de no querer complicarnos mucho la vida y verlo todo por encima como aseguró, ocurre en esa popular red social.

En Palacio Nacional, López Obrador afirmó que, a diferencia de los videos de TikTok, un libro se requiere tiempo, pero contiene cosas insustituibles por las cosas que provoca en las personas para imaginar.

"No es fácil, porque se tiene que enfrentar, pues a los medios electrónicos y también a una especie de moda de no querer complicarnos mucho la vida de verlo todo por encima. Es como el informamos a la TikTok, yo soy anti TikTok".

"No es que esté en contra de esa manera de informar, pero yo no hablo de corrido, hablo despacio, y a mí me gusta siempre contextualizar, pero lo que tiene más éxito es lo que tarda un segundo, pues sí es importante, se decía antes de que 'bueno y breve, doblemente bueno', pero en un segundo no se puede, entonces hay que enfrentar eso y el libro se requiere tiempo, pero también tiene cosas insustituibles. Se disfruta un libro, se aprende muchísimo, porque no solo es lo que contiene el libro sino lo que provoca para imaginar cosas", dijo.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal llamó a seguir acercando los libros a la población y aseguró que su gobierno, por medio del Fondo de Cultura Económica (FCE) lo está haciendo al editar varias obras a precios accesibles que en promedio se venden en 10 y 15 pesos.

Destacó que el año pasado, el FCE editó la colección "21 para el 21" de 21 libros para conmemorar el Bicentenario de la Consumación de Independencia, y resaltó el programa "Fandango por la Lectura" en donde participa su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller.

"Fueron como un millón de libros que se distribuyeron en el país. Siguen funcionando los clubs de lectura. Hay un programa que es muy importante se llama "Fandango de la Lectura" ahí participa mi esposa Beatriz, es su contribución y otros escritores. Van a los estados y leen, y se promueve mucho la lectura y hay que seguir", agregó.

