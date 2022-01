AMLO: ¿Qué deseos pedirá el Presidente de México a los Reyes Magos?

El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que los tres deseos que pedirá este seis de enero a los Reyes Magos son: que los mexicanos tengan salud, que se sigan manifestando los valores culturales, morales, espirituales, y que se practique el amor al prójimo.

A pregunta expresa, en la conferencia de prensa matutina, "La mañanera", el Mandatario federal deseó que con la llegada de ómicrón, la nueva variante de COVID-19, no haya nadie hospitalizado ni enfermo.

"Primero, salud, tenemos que agradecer el que esta nueva variante, aunque es muy contagiosa, no está resultando de mucha gravedad, eso es lo primero, la salud, no solo para enfrentar la variante de la pandemia, sino en general, salud, que todos estemos sanos, que temamos salud todos los mexicanos, porque no queremos que nadie esté hospitalizado ni enfermo, queremos que estemos sanos todos, eso es lo primero".

"Lo segundo es que sigamos manifestando nuestro valores culturales, morales, espirituales".

"Lo tercero es que sigamos siendo buenos y fraternos, generosos que practiquemos el amor al prójimo", comentó AMLO en Palacio Nacional.

