El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la marcha del próximo domingo 27 de noviembre, en la que celebrará por sus cuatro años de gobierno, podría ser la última movilización en la que participe.

En conferencia de prensa "mañanera", en las instalaciones de la Décima Región Naval del puerto de Manzanillo, Colima, el Mandatario federal aseguró que sus adversarios conservadores no lo han podido derrotar porque tiene el respaldo del pueblo mexicano.

"¿Puede ser su última marcha?", se le preguntó.

"Es que puede ser la última, no puedo decir que es la última porque no sabemos qué depare el destino. Nosotros nos mantenemos eso no debe de olvidarse, no han podido derrotarnos los adversarios, del conservadurismo, no han podido porque tenemos el respaldo del pueblo", dijo.

