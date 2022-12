El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el ataque armado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva pudo haber sido hecho por grupos de oposición para afectar a su Gobierno.

En conferencia de prensa y sin pregunta de por medio, el jefe del Ejecutivo federal señaló que su gobierno es respetuoso de la vida y no se atrevería a hacer u ordenar un acto así.

Indicó que este atentado también podría estar vinculado al proceso de transformación que impulsa su gobierno y que no le gusta a algún grupo de la delincuencia organizada y "puede ser una respuesta".

"Sí puede ser un caso vinculado al proceso de transformación que estamos llevando a cabo y que no les gusta a algunos. Por ejemplo el que sea un grupo de la delincuencia. Se hablaba de que hubo un reportaje de Ciro, tres, cuatro días antes de este atentado, y que puede ser una respuesta. Ahí está eso.

"Pero también el que grupos contrarios a nosotros, para afectarnos, hayan llevado a cabo un acto con estas características. En este asunto, en este caso particular, diría que además de una vileza no tendría el efecto que posiblemente, si existiera esa intención causaría para afectar nuestro gobierno porque la gente sabe muy bien de que nosotros somos respetuosos de la vida, y no nos atreveríamos a hacer una cosa así ni mandar una cosa así, es una cuestión de convicción" aseveró.

