Al invitar a la colecta anual en beneficio de la Fundación Teletón, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se abrirán dos centros de rehabilitación para menores con discapacidad, uno en Mazatlán, Sinaloa, y otro en Tlapa, el corazón de la montaña de Guerrero, en una de las zonas más pobres del país.

"El de Tlapa será muy importante porque Tlapa es la región más pobre de México y duele mucho el que no tengan atención especializada, a veces ni siquiera médicos, estamos buscando resolver ese problema que haya médicos generales y especialistas en la Montaña de Guerrero y en todo el país".

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, a la cual asiste Fernando Landero, presidente de la Fundación Teletón, el Mandatario dijo que el filántropo explicará que solución habrá para la falta de especialistas.

"Cuando hablamos con Fernando, vino y me pidió mi punto de vista y donde establecerlo le dije Tlapa, en la Montaña, pasaron unos días y me dijeron que no se podía, porque no había especialistas".

"Fernando es una persona muy sensible y al poco tiempo vino con una solución y no solo va a ser Tlapa, si no también otro en Mazatlán, Sinaloa", expresó.

vll