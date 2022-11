AMLO pide a simpatizantes organizarse para marcha

Con mucha confianza y hasta con humor negro durante su charla matutina. Así se mostró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien hasta ironizó al señalar que son tantos “los acarreados” que participarán en la marcha del próximo domingo 27 de noviembre, por sus cuatro años al frente de la Presidencia, que ya no hay camiones para trasladarlos.

“Sobre la conmemoración del domingo, son tantos los acarreados que ya no hay camiones, la gente está entusiasmadísima”.En encuentro con los medios en Palacio, el Presidente López Obrador pidió a todos sus simpatizantes que se organicen para participar en la movilización que saldrá del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México.

“Que se organicen y vean cómo se vienen juntos, eso sí con mucho cuidado, despacio, que descansen un día antes bien, nada de alcohol”. El mandatario reiteró que la marcha es un festejo porque entre todos hemos logrado echar a andar la transformación de México y hay buenos resultados.

“La gente así lo siente, así lo ven”, destacó. El diario “El Universal” adelantó que Gobernadores, funcionarios, dirigentes y legisladores de Morena, PT y Verde alistan el acarreo de militantes y ciudadanos desde diferentes Estados del país para que participen en la marcha que encabezará el presidente.

Para el traslado de militantes y ciudadanos, funcionarios y dirigencias estatales de Morena de al menos siete Estados (Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Baja California, Tlaxcala y la Ciudad de México) apoyarán con camiones para la movilización de personas.

El Presidente explicó que para el domingo se organizarán por contingentes y estarán divididos por estados que marcharán en orden alfabético.

Presumió que se hablara a detalle de todo lo que ha hecho a cuatro años de gobierno y se llevará alrededor de cinco horas.

Definirá nombre de su política

AMLO adelantó que el próximo domingo definirá teóricamente como denominar el modelo político, económico y social que está llevando a cabo su gobierno.

“Voy a definir cómo podríamos denominar teóricamente el modelo político económico y social que estamos llevando a cabo en México, porque no es neoliberalismo, tampoco es como dicen nuestros adversarios, populismo”.

El presidente López Obrador dijo que marchará acompañado de su familia, aunque señaló que no sabe si asistirán sus hijos mayores porque es “voluntario”. Señaló que no se trata solo de conmemorar los cuatro años de su llegada a la Presidencia de México, sino porque hay políticas que se aplican en México que no se hacen en otras partes.

Destacó que hay gobiernos que dan y otros que quitan, pero el gobierno de la Cuarta Transformación es un gobierno que “da” aunque le llamen “populismo o comunismo”.

“Acarreo descarado”: Marko Cortés

En sus redes sociales, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, expuso que “de la auténtica marcha social del 13 de noviembre pasaremos al descarado acarreo gubernamental y clientelar del 27”.

Dijo que la diferencia es que en la primera la gente fue por convicción y, en la segunda “irán obligados y amenazados de perder apoyos sociales”.El líder panista calificó de “infantil” la actitud de López Obrador y reiteró su respaldo al INE y su rechazo a la reforma electoral.

Ciudadanos “desinteresados” han promovido la marcha del domingo con lonas y anuncios espectaculares en la capital del país. EL UNIVERSAL

Morena refuerza su apuesta por sustituir al INE

Las comisiones de Reforma Político-Electoral, de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados presentaron ayer el dictamen de reforma electoral, cuyo eje principal son las propuestas de la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el pasado 28 de abril.

El proyecto contempla sustituir al Instituto Nacional Electoral (INE) por el Instituto Nacional Electoral y de Consultas (INEC), reducir el número de diputados de 500 a 300 y el de senadores de 128 a 96.

También establece que los consejeros del INEC y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sean propuestos por los tres Poderes de la Unión y elegidos por medio de voto popular en elecciones abiertas.

Estipula que el presidente y consejeros del INEC durarán seis años en el cargo y no podrán ser reelectos. El que reciba más votos ocupará la presidencia y serán elegidos el primer domingo de agosto del año que corresponda. Para la postulación de los candidatos, el Presidente elegirá 20, la SCJN 20, los diputados federales 10 y los senadores otros 10.

También recorta el número de consejeros del INEC de 11 a siete y establece el financiamiento público a partidos políticos sólo para campañas electorales; plantea una reducción a 30 minutos diarios de propaganda política en radio y televisión, y disminuye la participación en una consulta popular de 40% a 33% para que sea vinculante; elimina los órganos electorales locales e implementa el voto electrónico.

En los artículos transitorios señala que el INEC “sustituirá plenamente al INE” y que los integrantes del Consejo General de este último “cesarán en sus funciones al momento que sea declarada la elección de las personas integrantes del Consejo General del INEC y éstas rindan protesta”, mientras que en el caso del TEPJF ordena que a partir de la rendición de protesta de las personas magistradas de la sala superior del Tribunal “quienes ocupan actualmente dichos cargos cesarán sus funciones”.

Agrega que en el mismo momento “quedarán disueltos los tribunales electorales de las entidades federativas y sus respectivos patrimonios y recursos humanos serán asignados al gobierno local correspondiente”.

Por su parte, el Consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, consideró que existe una ignorancia sobre cómo funciona el INE, por lo que las propuestas legislativas “desde mi punto de vista, hay una profunda ignorancia y un desconocimiento de cómo funciona el INE.

“Quién crea que las estructuras de capacitación pueden hacer lo mismo que las estructuras de organización en un proceso electoral, simple y sencillamente desconoce cómo funciona el sistema electoral, al menos con las reglas actuales”, manifestó al terminar su participación en el Foro internacional: periodismo e integridad electoral.

¿Qué celebra el gobierno?

El Presidente López Obrador señala que la marcha será para informar y “celebrar” los logros de su gobierno, entre ellos:

Que 12 millones de adultos mayores ya reciban pensión.

Que hay una distribución equitativa del ingreso.

Que aumentó el salario de los trabajadores.



Posturas

Los diputados dicen:

“Este proyecto desaparece al INE, este proyecto desvirtúa nuestro sistema democrático, va dirigido a limitar la representación popular, a centralizar los procesos electorales y crea un sistema para que se elijan puros plurinominales”.

Salvador Caro de MC

“Es una burla la integración de las comisiones para dictaminar una reforma electoral, porque hicieron lo que quisieron. Esta es una reforma retrógrada que nos llevará al pasado autoritario donde el gobierno organizaba y calificaba las elecciones, por eso adelantamos que no pasará”.

Elizabeth Pérez del PRD

“El dictamen es inconstitucional. Se habla de acuerdos, ¿con quiénes se llegó a acuerdos? Ni los legisladores del PRI, PAN, PRD ni MC participamos en la integración de este proyecto, así que les anuncio que el PAN no va a acompañar este proyecto que propone debilitar al INE”.

Humberto Aguilar del PAN

“De manera firme, categórica, contundente y definida señalo que el PRI no aprobará, no respaldará ni apoyará ninguna reforma que signifique un retroceso a lo que por años la ciudadanía de nuestro país ha construido. Cualquiera que pudiera ser el costo de oponernos sería menor al que se pagaría si cedemos a esta causa”.

Alejandro Moreno del PRI

“Esta comisión estimó pertinente tomar como eje la iniciativa del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 28 de abril del presente año, ya que tiene la mayor cobertura de subsistemas y profundiza sobre un cambio necesario”.

Graciela Sánchez de Morena

