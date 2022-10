El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se ha desatado una campaña de desprestigio y de desinformación en contra de su Gobierno, como pocas veces se ha visto en la historia de nuestro país, sin embargo, afirmó que esto no ha detenido el proceso de la cuarta transformación.

Durante la "mañanera", López Obrador afirmó que su gobierno no puede estar atento "solo en el teatro, en el circo", sino que tiene que atender los grandes y graves problemas nacionales.

"Da gusto que nos cuestionen, que nos ataquen un día sí y el otro también, y es hasta obsesivo en los medios que se han encargado de esta campaña y en ciertos sectores, pero lo bueno también es que no pasa de cuestionamientos, de críticas, de insultos, hasta ahí, no pasa nada, y la transformación, que es lo más importante, se sigue dando", dijo.

En Palacio Nacional, López Obrador llamó a no perder el sentido del humor y aseguró que los mexicanos están viviendo un momento estelar en la vida pública de México.

"Imagínense, antes no pasaba nada, todo era muy aburrido, ahora no, que si no es la 'chachalaca' es 'la guacamaya', 'el jaguar', 'el león', 'la ardilla'. Todo eso, ¿dónde los van a agarrar? Tenemos que decir que bien que está pasando todo esto y lo más importante es que el país va saliendo",finalizó López Obrador.

GC