El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que pedirles a los ciudadanos no participar en la Revocación de mandato es una ofensa.

"La mayoría de los adversarios tienen un desconocimiento de la manera de pensar del pueblo, entonces van en contra de la corriente, porque el pueblo sí quiere participar, eso lo deberían de saber, es hasta un consejo que les doy a los líderes de oposición, que no se olviden de eso, que es fundamental, el pueblo quiere participar, quieres ser tomado en cuenta, el decirles no partícipes es ofenderlo", puntualizó.

Durante la "mañanera", AMLO comentó el caso de una alcaldesa de la Ciudad de México que difundió carteles donde se insultaba a los que van a votar.

"O sea muy mal, descompuestos, pero todo eso tiene un efecto de boomerang, si se dedican a noble oficio de la política, lo primero que saben hacer es conocer al pueblo, eso es lo primero, porque sin pueblo no hay nada", indicó.

Respecto de los ciudadanos que no podrán votar en la revocación por impedimento del INE, derivado de la renovación de sus credenciales, les recomendó apoyar invitando a otros.

También recomendó a sus opositores conocer al pueblo para ejercer de mejor manera el noble oficio de la política.

"Para que no se sientan mal, que ayuden, como buenos ciudadanos que son, promoviendo a que los demás vayan a votar. Que digan 'yo no puedo porque había normas y no me enteré o se me hizo tarde o de plano no me dieron facilidades y ya no voy a poder participar'. Pero es importante la democracia, es importante participar sin que orienten a nadie en un sentido o en otro, nada más que participemos", concluyó.

IG