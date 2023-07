Al manifestar que "no hacen nada", el Presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó en contra de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al acusarla de no estar haciendo su trabajo de combatir la desigualdad y de no hacer nada para evitar las guerras.

El jefe del Ejecutivo federal señaló que el organismo mundial tiene muchos expertos en todo quienes ganan mucho dinero, pero se han olvidado de los fundamentos que sirvieron para constituirla.

"La ONU está muy anquilosada, no está haciendo su trabajo, no está haciendo nada para combatir el principal problema del mundo que es la desigualdad, no hacen nada, pero también no hacen nada para evitar las guerras.

"Es un bello edificio en Nueva York con muchísimos expertos en todo que ganan mucho dinero, tienen todas las especialidades y se olvidan de los fundamentos que sirvieron para la constitución de la ONU, los principios básicos de garantizar la libertad de palabra, la libertad de creencia, el vivir sin miedos ni temores, y la cuarta libertad, el vivir libres de miseria. Es lo que planteó Franklin Delano Roosevelt y eso se convirtió en el fundamento para la creación de la ONU. Sin embargo, no están haciendo su trabajo", dijo en conferencia de prensa.

vll