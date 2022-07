AMLO: No soy el mejor, pero aprendo de Juárez, Madero y Cárdenas

El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador aseguró este domingo que no está dentro de los tres mejores presidentes de México -Benito Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas-, pero afirmó que "yo voy siguiendo ese ejemplo".

Al inaugurar una sucursal del Banco del Bienestar en el ejido Revolución Mexicana, y al cual se dieron cita cientos de simpatizantes, el mandatario federal aseguró que no puede quedar mal y no puede defraudar al pueblo, por lo que resta de su gobierno, seguirá fortaleciendo acciones en beneficio de la población.

"Quiero empezar por decirles que ha habido tres grandes presidentes de México, los mejores…", dijo al inicio de su discurso.

"¡Tú eres uno!", le gritaron:

"No. El mejor presidente de México fue Benito Juárez García, el segundo fue Francisco I. Madero, Apóstol de la Democracia, y el tercero fue el general Lázaro Cárdenas del Río. Yo voy siguiendo ese ejemplo.

"Pero quiero decirles que vamos a continuar apoyando, porque tardamos años en esta lucha, ustedes fueron protagonistas de este cambio. Cuántos años luchando, ya algunos se nos adelantaron. Por eso no podemos quedar mal, no podemos defraudar al pueblo, no podemos traicionar al pueblo. No mentir, no robar, no traicionar. Y en el tiempo que nos falta vamos a continuar fortaleciendo todas las acciones en beneficio de nuestro pueblo", dijo.

El Presidente López Obrador aseguró que la fórmula que está aplicando su gobierno es sencilla, pero muy eficaz.

"Antes, el presupuesto, que es dinero del pueblo, no del gobierno porque los funcionarios somos simplemente administradores de los dineros del pueblo, antes ese dinero se iba a unas cuantas manos. El gobierno no representaba a todos, era un comité al servicio de los de arriba, de una minoría rapaz y al pueblo lo tenían en el abandono.

"Sólo cuando había elecciones es que se acordaban del pueblo y entregaban despensas, migajas, frijol con gorgojo, para obtener los votos y seguir en el gobierno y seguir robando. Eso es lo que ya se terminó. Cero corrupción, cero impunidad. Y el dinero del presupuesto se le entrega al pueblo.

"Y se le entrega de manera directa, sin intermediarios, porque también eso era lo otro. De lo poco que enviaban, que entregaban a la gente, lo hacían llegar a través de organizaciones o de intermediarios y no llegaba completo, llegaba con moche y a veces no llegaba nada", afirmó.

López Obrador es el mejor Presidente de México: Gobernador. Antes, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón (Morena), aseguró que el mandatario federal es un presidente patriota, solidario, estadista y con una gran visión para el país, por lo que no dudó en llamarlo "el mejor presidente de México".

"Tenemos un presidente patriota, solidario, estadista, con una gran visión para México. Ya a un poco más de tres años y medio del gobierno de la República es el mejor presidente de México. Ahora sí tenemos presidente, lo podemos presumir".

"A ver, díganme, ¿es el mejor presidente?", preguntó.

"¡Sí!", contestaron.

"¿Cómo se llama el mejor presidente de México?"

"¡Andrés Manuel López Obrador!", respondieron al coro.

"¡Claro que sí! Y en Chiapas estamos muy contentos porque nos está ayudando mucho, presidente. A ver, ¿quién es el mejor presidente de México? ¡Es un honor estar con Andrés Manuel López Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador!", coreó en compañía de cientos de habitantes del ejido.

