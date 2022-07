AMLO: Pendiente, promesa de conectar al país, reconoce en Chiapas

Al reconocer que aún tiene pendiente el compromiso de conectar a Internet a todas las comunidades del país, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que pese a su tecnología, Estados Unidos tampoco ha podido conectar a todos sus pueblos.

Al inaugurar una sucursal del Banco del Bienestar en Ocosingo, Chiapas, el Presidente señaló que la última vez que fue a Estados Unidos, habló con la vicepresidenta Kamala Harris, a quien le pidió su ayuda para que en todas las comunidades en México haya Internet.

Aseguró que se ha avanzado en cumplir con su promesa y confió en que antes de que termine su gobierno "sí logremos la comunicación por Internet".

Inauguración del Banco del Bienestar sucursal Ocosingo, Chiapas https://t.co/hqy3khtkIE — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 9, 2022

"Fíjense que al principio yo pensaba que no era ningún problema, porque hablan demasiado del avance tecnológico y uno piensa que existe realmente ese avance; pues no, no se ha avanzado tanto. No hay, por ejemplo, un satélite que alumbre todo el territorio nacional y que a través de ese satélite nos podamos comunicar, porque si existiera ese satélite, uno, dos, tres satélites, los contratamos y pagamos una cuota anual del Gobierno de México al que tenga ese satélite, porque nos importa mucho la comunicación de Internet".

"Cuando fui la última vez a Estados Unidos y hablé con la vicepresidenta Kamala Harris, le dije: 'Oiga, ayúdenos, ustedes deben de tener ya tecnología para la comunicación'. Pues muy amable la vicepresidenta, igual que el presidente Biden, porque tenemos buenas relaciones con todos los gobiernos y con todos los pueblos del mundo y se respeta mucho a México. Pero no, ellos también no han podido darles internet a todos sus pueblos.

"Entonces, tecnológicamente sí tiene cierta complejidad. Se requieren antenas, se requiere la fibra óptica, que es un cable que va en la línea de la Comisión Federal de Electricidad y se va avanzando, y yo espero que antes de terminar el gobierno sí logremos la comunicación por internet", dijo.

