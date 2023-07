El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a no dejarse manipular por grupos de la delincuencia organizada.

"Quiero hacer un llamado a la gente de esta región de Guerrero, Chilpancingo, de Chilapa, de estas comunidades para que no se dejen manipular por quienes dirigen estas bandas que están vinculadas a la delincuencia, que no se expongan porque si los obligan y los amenazan pues que actúen con prudencia, con cuidado que no se confronten con los dirigentes de estos grupos, que se queden callados", dio.

Esto luego de señalar que la organización criminal "Los Ardillos" obligó a ciudadanos de Guerrero a movilizarse para exigir la liberación de dos de sus líderes criminales.

Por su parte, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, informó que se tienen identificados y se investiga a Gilmar Jaír "N" y a Guillermo "N", responsables de la movilización de pobladores en Chilpancingo del lunes y la mañana del martes.

Durante su intervención en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, la funcionaria dijo que el primero se identifica como el principal vocero y el segundo se autonombró presidente de la organización de Comisarios de Guerrero.

Agregó que en febrero de 2022 Gilmar Jaír "N" organizó una manifestación similar en Quechultenango, donde hubo retenciones de personal militar y agentes de la Fiscalía de Guerrero para exigir la liberación de una persona detenida.

"Se inició una investigación y se dio la instrucción de no caer en provocaciones, porque se tiene conocimiento que había gente obligada a manifestarse" y agregó que la instrucción fue "no enfrentar la violencia con más violencia", precisó la secretaria.

