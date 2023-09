Al manifestar que "no hemos dejado de buscar un sólo día", el Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que antes de que termine su gobierno se conocerá la verdad sobre el paradero de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014, pero reconoció que no se sabe y no se puede asegurar si queda algún normalista con vida.

"¿Hay tiempo para cumplir con el compromiso?", se le preguntó en conferencia de prensa.

"Sí, porque es una prioridad para nosotros", respondió.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que lo que ha obstaculizado la investigación en esta caso son "muchas cosas", sobre todo, indicó, quienes de una u otra forma participaron y no quieren que se conozca la verdad y quienes medran con el dolor de los padres de los jóvenes.

"Esto que hablo del famoso 'pacto de silencio', también todas las autoridades que participaron en crear la famosa verdad histórica. Luego están los que medran con el dolor ajeno, aunque parezca increíble y eso es lo que más me molesta, porque no se puede, es una enajenación el que alguien se valga del sufrimiento de los padres, madres, en este caso, sacar provecho personal o para hacer valer su pensamiento retrograda o sus diferencias con nosotros".

"¿Existe la posibilidad de que haya alguno vivo?", se le insistió.

''No sabemos, no, no podemos asegurar nada, todavía vamos a avanzar. Siguen las búsquedas no hemos dejado de buscar un solo día, un solo día, y se continúa con la investigación y tengo confianza que en el tiempo que nos queda vamos a conocer lo sucedió y sobre todo donde están los jóvenes", contestó.

vll