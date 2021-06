El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró que no deben de existir grupos de autodefensas, pues aseguró que esto no da resultados, y acusó que en ocasiones en estos grupos surgen para proteger o encubrir a delincuentes.

En conferencia de prensa matutina, López Obrador señaló que es responsabilidad del Estado mexicano el garantizar la seguridad.

"Mi opinión es que no debe de existir guardias blancas, no deben de existir autodefensas, porque la responsabilidad de la seguridad corresponde al Estado. No soy partidario de que la gente se arme y forme grupos para enfrentar a la delincuencia, porque eso no da resultados, y a veces en estos grupos se infiltran maleantes", dijo el Presidente.

"Me dan desconfianza cuando surgen grupos así, aparentemente es porque no tienen seguridad, claro que hay una situación de inseguridad y violencia que tenemos que seguir combatiendo, pero suele pasar que se usa esa situación para proteger o encubrir a delincuentes", señaló.

En Palacio Nacional, AMLO reiteró que el Estado tiene la obligación de garantizar la paz y la tranquilidad, así como la seguridad de todos los ciudadanos.

"El Estado tiene la obligación de garantizar la paz y la tranquilidad, la seguridad de todos los ciudadanos. Entonces estamos haciendo un esfuerzo en Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, en todos lados para proteger a la población y combatir a la delincuencia", aseveró.

MF