AMLO: México no estaría así, si no se hubieran robado la elección en 2006

Este lunes en la mañanera de El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio por hecho de que si él hubiera salido triunfador en las elecciones presidenciales de 2006, el país no estuviera como ahora, así como también no hubiéramos llegado a estos extremos de violencia.

No obstante, el mandatario comentó que "no hubiese hecho lo de (Felipe) Calderón de declarar la guerra" al crimen organizado, "pero esa es la historia".

"Porque un Presidente que se mete, por muy debilitado que esté, daña. Y, pues, a mí me dañaron; no a mí, solo, dañaron al pueblo, porque si no se hubiesen robado la elección del 88, perdón, del 2006, no estaría así el país, o sea, no hubiésemos llegado a los extremos de violencia, yo no hubiese hecho lo de Calderón de declarar la guerra, ni muchas otras cosas. Pero esa es la historia", expresó.

Grave error declarar la guerra al narco, según López Obrador

A principios del mes, en la mañanera del 4 de julio, López Obrador ya se había pronunciado en contra del sexenio de Calderón, ya que había calificado de un "grave error y un crimen" lo que el exmandatario había hecho de declararle la guerra a la delincuencia organizada.

"Estamos convencidos de que no se puede enfrentar el mal con el mal y que fue un error grave, un crimen, el haber declarado la guerra a la delincuencia al inicio del gobierno de Calderón", manifestó en la conferencia de aquella ocasión.

Entre los puntos importantes de la conferencia, fue que destacó el tema de la violencia en el país, "estamos convencidos de que no se puede enfrentar la violencia con la violencia y estamos convencidos de que la paz es fruto de la justicia", esto tras el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua.

