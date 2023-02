El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este viernes que se manipularon sus palabras cuando afirmó que la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, estaba en el cargo por él.

En conferencia de prensa y a pregunta expresa, el jefe del Ejecutivo federal señaló que anteriormente el Presidente de la República era quien ponía y quitaba a ministros, pero ahora su gobierno es respetuoso de la independencia del Poder Judicial. Señaló que si hace falta se podría reunir con la ministra presidenta del Máximo Tribunal, pero "ahora no tenemos necesidad", pues es respetuoso de la independencia y autonomía del Poder Judicial.

"Si hace falta (reunirse con la ministra) sí, pero ahora pues no tenemos necesidad porque somos respetuosos de la independencia, de la autonomía del Poder Judicial. "Los medios de información que no nos ven con buenos ojos, que nada más son la mayoría, manipularon mis palabras, que dije que la ministra era presidente porque ya no era como antes, de que el Presidente de la República era el que ponía y quitaba a ministros y que ahora nosotros somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial, porque la práctica por décadas, por siglos era de que la Constitución se respeta en la forma y se violaba en el fondo, que supuestamente había equilibrio de poderes, pero en realidad el poder de Poderes era el Ejecutivo y en especial el presidente pero todo esto se olvidó", dijo.

El pasado miércoles, el Presidente López Obrador aseguró que la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, estaba en ese cargo gracias a él. En Palacio Nacional y sin pregunta de por medio, el Mandatario federal señaló que antes al presidente del Máximo Tribunal era elegido por el Ejecutivo federal, algo que, afirmó, ya no ocurre.

"Es importante la separación de poderes. O sea, ustedes imaginan el cambio que significa. O sea, la señora presidenta de la Corte —para hablar en plata— está por mí de presidenta", dijo. "¿Por qué?", se le preguntó. "Ah, sí, porque antes, antes el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte", respondió.

SL