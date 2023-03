El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ha tenido demostrado que no puede en el combate a las drogas en ese país y que estrategia ha fallado a diferencia de su gobierno el cual, afirmó, ha habido buenos resultados y se ha reducido el número de homicidios por este flagelo.

En conferencia de prensa y en rechazo a la propuesta de legisladores republicanos de que el ejército estadounidense de intervenir en México para combatir a narcotraficantes mexicanos, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que su gobierno seguirá ayudando y cooperando con el gobierno de Estados Unidos, pero "no subordinados".

"Cooperar con Estados Unidos para que no entre droga por la frontera de México a Estados Unidos, pero que no se mal interprete, que no quieran que eso sea lo primero, No, vamos a seguir ayudando y cooperando por cuestiones humanitarias, por solidaridad, pero no vamos nosotros a ser sus empleados, y nos van a venir a decir, "te vas a dedicar únicamente a esto", no. Nosotros somos libres, soberanos, tenemos nuestra estrategia.

"Hasta el del PAN (Marko Cortés, líder nacional del PAN dice 'alíniense a la DEA, conviértanse en policías del gobierno estadounidense', si a nosotros nos eligen en México para proteger a los mexicanos para cuidar a los mexicanos, y desde luego en el concierto de las naciones tenemos que ayudarnos mutuamente, pero no someternos y menos a estrategias fallidas.

En Palacio Nacional, el mandatario federal agregó: "¿Cómo le vamos dejar a la DEA la seguridad de México si han demostrado que no pueden? o ¿ha habido buenos resultados en Estados Unidos en cuanto al combate a las drogas? No y nosotros sí vamos avanzando y estamos reduciendo el número de homicidios y estamos atendiendo a los jóvenes.

"Vamos a seguir ayudando, cooperando con Estados Unidos, pero no subordinados", declaró.

vll