El Presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que en el caso de Notimex, el cual ya cumplió mil días en huelga, ninguna de las dos partes quiere ceder, por lo que se buscará resolver el conflicto mediante un acuerdo al dar inicio el 2023, esto luego de que en la “mañanera” se denunció el ejercicio del presupuesto por más de 500 millones por parte de Sanjuana Martínez aun cuando está en paro, así como el envío de cartas o boletines para desprestigiar a extrabajadores y exfuncionarios de la agencia que fueron despedidos por ella.

Durante la “mañanera” de este viernes, el último del año, el Mandatario del Ejecutivo señaló que no se trata "de maniqueísmo de buenos y malos, es que son muy este perseverantes en sus planteamientos, nadie quiere ceder han hecho propuestas de conciliación y no se avanza".

"A lo mejor entrando el año podemos resolverlo mediante un acuerdo. Le voy a pedir a Jesús -Ramírez- que retome el asunto", resaltó.

Con respecto a la denuncia que incluso algunos extrabajadores como Manuel Ortiz, quien era director de noticias internacionales, y quien fue acosado por la directora de la agencia, Sanjuana Martínez, y quien tuvo que salir del país, señaló que su gobierno siempre ha respetado la libertad de expresión, "no perseguimos a nadie".

No obstante, criticó que se haya boletinado a experiodistas de Notimex para no sean contratados en otros medios. "Eso es una medida autoritaria y si lo están haciendo pues aprovechó para decirle que no tomen en cuenta eso y que aquí en el Palacio puede entrar quien quiera y a cualquier otra oficina pública".

Por su parte, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, afirmó que no se ha buscado el cierre de Notimex, "el gobierno mexicano no está buscando el cierre sino resolver de manera ordenada este conflicto laboral".

Señaló que se han llevado han cabo audiencias en las secretarías de Gobernación, del Trabajo y se han escuchado las demandas del sindicato, se han atendido las cuestiones de la directora y el jurídico, se han hecho propuestas y ha habido un punto de no encuentro, no solución, porque se convirtió en algo irreconciliable un par de demandas.

Apuntó que esto ha llevado a que las autoridades laborales tengan que determinar cuál es la salida del problema y estamos en eso, pero esperamos que se puedan flexibilizar sus posturas.

Sin embargo, el vocero presidencial justificó el ejercicio de más de 500 millones de pesos del presupuesto destinado en los últimos tres años a pesar de que la agencia esta en huelga al argumentar que si bien la agencia "no está al aire, no está emitiendo ni notas informativas" lo que sí hay es que aun cuando digamos tienen derechos los trabajadores de la agencia recibir su salario".

