El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a criticar a la clase media que considera "aspiracionista". En su conferencia mañananera, afirmó hoy que las personas sí deben superarse, "pero no aspirar a ser fifí".

"Estamos hablando de una clase media solidaria, fraterna, no ladina y, repito, no aspiracionista. Claro que hay que superarnos, pero no volvernos egoístas y aspirar a ser fifí, toda esa vida vacía del lujo barato y apostar todo a lo material, a triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole", aseguró el Presidente.

Al referirse a la consulta popular del 1 de agosto sobre si se debe juzgar o no a los expresidentes de México, López Obrador dijo que se requiere difundirla a través de mensajes desde teléfonos y redes sociales.

Sin embargo, alertó de la propaganda que se difunde en redes y otros medios, al argumentar que parte de los ciudadanos "se dejaron sorprender por falta de información" en las pasadas elecciones del 6 de junio.

"Ayer hablaba yo de cómo sí en algunas partes se dejaron sorprender por falta de información, sobre todo aquí en la ciudad, que fue tanto el bombardeo fascistoide en el manejo de la información, que la gente se aturdió, porque funcionó la máxima de Goebbels, de que una mentira que se dice muchas veces se puede convertir en verdad", dijo AMLO.

El Presidente López Obrador también cuestionó a quienes votaron este 2021 por la diputación federal de Gabriel Quadri, ex candidato presidencial.

El Mandatario ya había criticado a los votantes que dieron el triunfo a la coalición opositora en alcaldías de Ciudad de México, donde el partido Morena perdió terreno.

IM