El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que la Guardia Nacional (GN) vigilará y resguardará los camiones que repartan los cilindros de gas de la próxima empresa estatal "Gas Bienestar".

En su mañanera de este jueves en Palacio Nacional, AMLO recordó que cuando el Gobierno federal inició el combate contra el robo de gasolina, no solo hubo bloqueos, sino también sabotajes "porque buscaban dejarnos sin abasto".

"¿Se evitarán los atracos a la nueva empresa de gas?", se preguntó.

"Son varias medidas; una, fijar un precio máximo, pero no ayudaría mucho porque no cumplieran y no vamos a tener miles de inspectores para eso; lo segundo es, aun con escala, hacer vigilancia para que no se venda más caro; y lo tercero es la competencia, que es lo que consideramos mejor, porque si se diga el precio máximo, pues Pemex tiene la obligación de competir con el precio máximo, incluso hasta venderlo más barato", respondió el Presidente.

"Y también como es un asunto vinculado con la economía popular, que nos importa mucho va haber vigilancia de la Guardia Nacional. Acuérdense lo que hicimos, cuando lo del bloqueo porque decidimos acabar con el 'huachicol', en el caso de las gasolinas, no solo hubo bloqueo, sino sabotaje, nos estallaron ductos, porque buscaban dejarnos sin abasto", agregó

López Obrador detalló que actualmente, en el caso de las pipas de gasolina, patrullas del Ejército las custodian cuando van a cargar combustible a las refinerías.

Este jueves, EL UNIVERSAL informa que la empresa distribuidora Gas Bienestar, anunciada ayer por el Presidente López Obrador, no sólo va a tener que competir con las cinco grandes firmas privadas que controlan 50% del mercado nacional de gas licuado de petróleo, sino también con la vorágine en que se ha convertido el "huachigas".

Se detalla que en lo que va de esta administración, los "huachicoleros" han encontrado una fuente de riqueza que les deja ganancias por mil 400 millones de dólares anuales: la extracción de Gas LP de ductos de Pemex.

Como nunca, desde que se empezaron a registrar oficialmente tomas clandestinas en 2011, con apenas 46, entre 2019 y mayo de este 2021 promedian mil 476 por año; un crecimiento de tres mil 108%.

La actividad criminal en gasoductos para extraer el combustible empleado por siete de cada 10 hogares en México, conocido como "huachigas", ha tenido un importante repunte en el número de perforaciones ilegales a partir de 2019, al pasar de 215, un año antes, a mil 305.

