Al presentar su tercera recomendación musical, el Presidente Andrés Manuel López Obrador comentó en su conferencia mañanera que "Sí hay opciones de música muy buena para nosotros los jóvenes".

Esta mañana de jueves, López Obrador continuó con su top 10 de "rolas buenas, buenas" para que los jóvenes no se enganchen con las letras de los corridos tumbados, pues hablan del consumo de drogas y promueven la violencia.

"Antes de terminar, vamos a escuchar una rola para los jóvenes, del álbum que les estoy preparando porque sí hay opciones", declaró.

El Presidente reiteró que está "prohibido prohibir", pero aseguró que no se va a quedar callado porque siempre dice lo que piensa, respecto a las letras de canciones que emulan el consumo de drogas.

"Y que me digan si no les gusta esto que les voy a poner", dijo el Mandatario para dar paso al video musical en el Salón Tesorería.

En esta ocasión, el Presidente pidió a su equipo que reprodujera la canción "Frágil", de Yahritza y su Esencia y Grupo Frontera.

La canción tiene la siguiente letra:

"Perdón/ Es que no sé la razón/ Y metí el corazón/ En donde no debía/ Oí la señal de que iba en contravía.

Fui yo/ El que se ilusionó/ Y aunque no funcionó/ Yo te entregué mi vida/ No me pidas disculpas, que la culpa es mía/".

El martes el Mandatario arrancó su lista con la canción "No se va", de grupo Frontera y ayer "Te mereces un amor" de Vivir Quintana.

López Obrador critica las letras de los corridos tumbados

El Presidente Andrés Manuel López Obrador comentó el lunes pasado que los corridos tumbados muestran un "lujo barato" que pinta la vida "color de rosa"; sin embargo, no muestran la realidad de las consecuencias que tiene el consumir sustancias ilícitas.

El Mandatario ha criticado los corridos tumbados o la música "buena ondita" en donde se habla de forma glamorosa del mundo de las drogas, con alhajas, ropas, de marca, camionetas o autos último modelo.

