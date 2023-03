El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que en México no es elevado el consumo de fentanilo, pero sí, reconoció, de cristal, el cual está muy localizado.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal afirmó que no hay tanta afición y consumo de drogas en México por las tradiciones y la manera de ser de los mexicanos.

"No tenemos nosotros aquí un consumo de elevado de fentanilo, sí cristal, pero también muy localizado."

"¿Y por qué no hay tanto consumo de droga, por qué no crece el consumo? ¿por lo que hace el gobierno? No, por nuestras tradiciones, por lo que hacen nuestras familias, por la manera de cómo somos los mexicanos, no hay una actitud, una afición hacia las drogas. No, son ciertos lugares, que los tenemos muy claros", dijo.

Esta mañana de miércoles, en su conferencia de prensa matutina, el Presidente López Obrador anunció que pedirá a médicos y científicos mexicanos que se analice la posibilidad de sustituir el fentanilo con fines médicos por otros analgésicos y con esto prohibir su importación a nuestro país.

SL