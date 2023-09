El Presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que el gobierno de Estados Unidos esté destinando 40 mil millones de dólares para la guerra en Ucrania y no pueda destinar 4 mil millones de dólares para un plan de apoyo a los pueblos de Centroamérica para que no tengan que migrar.

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que, a diferencia del país vecino, "es mucho más" lo que está aportando el gobierno mexicano. "Ahora después de mucho tiempo, se logra que se destine 4 mil millones de dólares, pues es mucho más lo que nosotros estamos aportando. Entonces vamos a seguir insistiendo en que se ayude más y pues ofrezco disculpas por lo que voy a decir, no lo digo de mala fe, sino para que hagamos conciencia: no es posible destinar a la guerra en Ucrania 40 mil millones de dólares y no poder destinar 4 mil millones de dólares para un plan de apoyo a los pueblos que por necesidad tiene que abandonar sus comunidades y a sus familias", dijo.

En Palacio Nacional, el Presidente López Obrador planteó que, en vez de instalar boyas alambradas en el Río Bravo para buscar frenar el flujo migratorio, el gobernador de Texas, Greg Abbott, debería hacer una colecta en su estado para ayudar a los países de Centroamérica y Latinoamérica, incluida Venezuela y Cuba.

"Es una concepción; es lo del señor de Texas, ¿cómo va a estar poniendo boyas con alambres de púas? ¿Por qué no hace una colecta en Texas, que es un estado tan importante económicamente, para ver cuánto pueden aportar de ayudar a Guatemala, a Honduras, a El Salvador, ayudar a Haití, y ayudar a Belice, y ahora ayudar a Venezuela, a Colombia, a ayudar a Ecuador?" mencionó el Mandatario.

"No quieren ayudar a Cuba, pero hay otros países; debería también ayudar a Cuba. ¿Qué tiene que ver lo ideológico, político, con lo humano? La verdadera política es buscar la felicidad de la gente, esa es la verdadera política", dijo.

