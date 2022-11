El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en cuatro años su gobierno se están llevando a cabo cambios importantes que a algunos les molestan, pero b

Al inaugurar la Universidad Benito Juárez García, en Michoacán, el Presidente López Obrador señaló que se están llevando a cabo cambios importantes, a algunos les producen molestia y es natural.

Inauguración de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, desde Chilchota, Michoacán https://t.co/Wui80dAFRQ — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 18, 2022

"No somos monedita de oro, pero cuando se quiere quedar bien con todos se termina quedando mal con todos y nosotros lo que queremos es que haya igualdad porque ya estaba muy diferenciada la vida pública, una minoría gozaba de privilegios y la mayoría estaba en el abandono", expresó el Mandatario.

Acompañado por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; la titular de la SEP, Leticia Ramírez y la coordinadora de las Universidades del Bienestar Raquel Sosa, el Mandatario presumió que este año los programas sociales tendrán un aumento significativo.

Empero, dio "un jalón de orejas" a los encargados de la dispersión de los recursos de los programas del Bienestar pues sólo uno de los asistentes, a petición del Presidente, le prestó su tarjeta bancaria del Bienestar.

"Préstenme una, una tarjeta, del Banco del Bienestar, esa, pásamelo, y aquí aprovecho para dar una jalada de orejas porque ya llevo varios reuniones que pido tarjetas y son muy pocas, quiere decir que no las están repartiendo, que siguen entregando los apoyos en efectivo y yo no quiero que sea en efectivo porque no quiero intermediarios, tiene que ser directo… porque si lo hacemos de manera indirecta, con dependencias, eso me lo decían en la campaña, llega con moche y con piquete de ojos".

López Obrador adelantó que para los jóvenes que estudian en las Universidades Benito Juárez, su beca mensual se incrementará de dos mil 450 a dos mil 575 pesos.

