El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en la reunión que sostuvo este martes por la tarde con su homólogo de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, trató temas de economía, comercio, derechos humanos, justicia y paz.

En su cuenta de Twitter, el Presidente calificó como "muy importante" este encuentro en Palacio Nacional con el mandatario alemán, su esposa Elke Büdenbender y acompañantes del sector público y privado.

"Fue muy importante el encuentro con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, su esposa Elke Büdenbender y acompañantes del sector público y privado. Tratamos temas de economía, comercio, derechos humanos, justicia y paz", escribió en la red social.

"México es maravilloso"

Al finalizar su encuentro con el Presidente López Obrador y al salir de Palacio Nacional, Frank-Walter Steinmeier, caminó, resguardado por una docena de elementos de seguridad, al restaurante "La casa de las sirenas", ubicado en la calle de Guatemala, ubicado a unos pasos del Templo Mayor.

"Do you like Mexico?", se le preguntó en su camino.

"Yeah, is wonderful (Sí, es maravilloso)", respondió.

