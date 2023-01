El Presidente López Obrador acusó a los "conservadores corruptos" de cuestionar y criticar todo, y aseguró que éstos "no solo desean que le vaya mal a su gobierno, sino a todos los mexicanos".

En la supervisión del plan de apoyo para damnificados por el huracán "Agatha" en las instalaciones del 98 Batallón de Infantería, el Mandatario federal acusó acusó a sus adversarios de no tener los médicos que el país necesita y agradeció al gobierno cubano de enviar a estos médicos a nuestro país, que en Oaxaca suman 61.

"Me da mucho gusto enterarme que ya hay 60 médicos cubanos en Oaxaca. Ustedes saben cómo son los conservadores, que cuestionan todo, critican todo, quisieran que no resolviéramos nosotros ningún problema y que nos fuera mal, y no sólo a nosotros, sino que le fuese mal a la gente, y critican que por qué traemos los médicos de Cuba; la respuesta es muy sencilla.

"Es que no los tenemos en México, por culpa de ellos, de estos conservadores corruptos que abandonaron la educación, que abandonaron la salud, porque tienen en su concepción la idea o conciben de que la educación, la salud, son privilegios. Y esa es la diferencia con nuestra concepción, nosotros no consideramos que la educación, la salud, sean privilegios, son derechos de nuestro pueblo".

"Yo quiero pues agradecer mucho al pueblo hermano de Cuba, al gobierno de Cuba, porque nos están ayudando de esta manera. Y vamos a seguir convocando a los médicos para que vengan a trabajar a las comunidades de Oaxaca, incluso ya cuando tengamos un avance mayor y calculemos que se nos va a dificultar lo de la contratación de los médicos especialistas vamos a tomar medidas especiales", dijo.

FS