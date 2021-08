Luego de que el empresario Carlos Slim, presidente honorario de Grupo Carso, aceptara reconstruir sin cargo al erario el tramo de la Línea 12 del Metro tras el desplome de la estación Olivos en mayo pasado, y que ocasionó la muerte de 26 personas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que hay acercamientos con ICA para la rehabilitación.

En su conferencia mañanera de este lunes en Puerto Vallarta, López Obrador informó que entre 15 días y un mes, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, dará un informe completo sobre el tema.

"Yo me comprometí en que en un año iba estar de nuevo en funcionamiento la línea de Tláhuac, la línea de Metro y en eso estoy, y les puedo adelantar que las empresas, ya las empresas han aceptado, en el caso de Carso, que es la empresa de Carlos Slim, aceptó él que va a reparar toda (el tramo) de la línea, sin costos, para el erario.

"Todo el tramo que le corresponde a él, es la parte alta, donde se llevó a cabo este lamentable accidente, esta desgracia; él va a repararla sin que le cueste el erario. En eso estoy ayudando, desde luego es la jefa de gobierno (Claudia Sheinbaum) la que está atendiendo este asunto."

"Luego hay otro tramo que tiene que ver con ICA y ellos han expresado que están de acuerdo en ayudar. No sé en este caso si ya se resolvió, en qué términos, me consta porque hablé con él. En el caso de Carlos Slim y ellos van hacerse cargos de la reparación completa de su tramo sin costo al erario", declaró el Presidente López Obrador.

Acompañado por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro (MC), el Presidente señaló que en este caso, lo primero, "lo humano", es atender a los familiares de las víctimas y lo segundo es que la autoridad judicial resuelva sobre la responsabilidad en este incidente, y lo tercero, es la rehabilitación de la línea lo más pronto posible.

AMLO destacó la disposición que ha tenido Carlos Slim en este caso, pues manifestó que "se portó a la altura de la circunstancias" y aceptó el planteamiento que se le formuló "de que se hiciera cargo de la reparación completa del tramo que su empresa construyó".

"No lo había dado a conocer porque estaba esperando a que se terminara de acordar con todas las empresas y que fuese la jefa de Gobierno, le ofrezco una disculpa a Claudia (Sheinbaum), ya me adelanté, porque mi pecho no es bodega y siempre digo lo que pienso", refirió.

Señaló que se busca la rehabilitación de la Línea Dorada porque en ella se mueven alrededor de 400 mil pasajeros diarios "y son los pobres de la Ciudad los que utilizan este transporte".

MF