El expresidente Ernesto Zedillo (1994-2000) declaró el domingo pasado que la reforma al Poder Judicial, para elegir a juzgadores por voto popular, busca la destrucción de su independencia para ponerlo al servicio de la fuerza política en el poder. Hoy, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al respecto.

Zedillo describió la reforma como una atrocidad que "enterrará la democracia mexicana" y lo que quede de su "frágil estado de derecho", "la transformarán en una tiranía".

"Nuestros adversarios se enojan, calumnian, me insultan, pero no pasan de ahí. Vienen, traen a Zedillo a decir que es una dictadura México, es de risa, hacen el ridículo, pero no pasan de ahí" , dijo el Presidente López Obrador.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo dijo que Zedillo está en su derecho de manifestarse porque ahora sí vivimos en una auténtica democracia.

"No es dictadura, no es dictablanda y tampoco es oligarquía, como era antes el gobierno de una oligarquía", reviró el Mandatario.

OA