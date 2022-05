El Presidente, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que su estrategia de brindar seguridad y atención a los más pobres y jóvenes está dando buenos resultados, sin la necesidad de violar derechos humanos, por lo que no le importa que se rían de su plan de "abrazos, no balazos".

En la mañanera de este viernes, Andrés Manuel afirmó que su gobierno está removiendo el "semillero" a la delincuencia organizada, por medio de apoyos de programas sociales, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro.

"Cuando dije: 'Abrazos, no balazos', se rieron, y todavía lo siguen haciendo. No me importa, porque nuestra estrategia de atender a la gente pobre, de atender a los jóvenes, nos está dando resultado, sin violar derechos humanos.

"Se está avanzando porque les estamos quitando el semillero a la delincuencia, les estamos quitando a los jóvenes. ¿Hasta dónde estábamos? ¿Hasta dónde habíamos llegado? A decir: 'Ahí están los halconcitos', pero ¿qué hacíamos para que no hubiera halconcitos?", enunció.

Te recomendamos: López Obrador señala que ya se reunió con padres de Debanhi Escobar

Acompañado del gobernador de Nuevo León, Samuel Garcia, y por su gabinete de Seguridad, López Obrador indicó que si se atiende a la juventud, si aumenta el salario, si hay empleo y bienestar, y "si fortalecemos valores, claro que vamos a ir serenando a la sociedad y avanzando".

SE