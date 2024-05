Jorge Álvarez Máynez invitó a los mexicanos a reflexionar si para el próximo sexenio quieren “¿continuidad o evolución?” y elegir al candidato a la Presidencia de México que sea mejor para “no regresar a la vieja política del pasado” después de que Andrés Manuel López Obrador termine su mandato.

Asimismo, sostuvo que el guion de la contienda ya cambió a favor de Movimiento Ciudadano (MC), hecho por el que el partido naranja tiene amplias posibilidades de llevarse la victoria en las urnas el próximo 2 de junio.

“Hasta ahora la elección estaba pensada entre quién era peor, quién era más mentirosa, más corrupta porque ellas no han dejado de insultarse. Ahora que la gente sabe que el PRI y el PAN no van a regresar, que el pasado de corrupción de la vieja política no va a regresar, se trata de qué es mejor después de López Obrador”, dijo el abanderado naranja.

El político zacatecano aprovechó su visita a Nuevo León para explicar que, de alcanzar la Presidencia de México, implementará en todo el país un proyecto de Estado como el que puso en marcha Samuel García en aquella Entidad “que transformó los programas sociales, es eficiente, moderno, y que cambiará la estrategia de seguridad”.

